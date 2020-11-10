Москва, , 15:39 — REGNUM В правительстве необходимо проработать план действий, чтобы реализовать все наказы, которые были даны со стороны депутатов Госдумы в ходе рассмотрения кандидатов на должности министров. Об этом 10 ноября журналистам заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак после пленарном заседании Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

«Первое, с чего мы начнём — с новым утверждённым министром энергетики Николаем Григорьевичем Шулгиновым сядем и обсудим, что нужно сделать в ближайшей и среднесрочной перспективе, для того чтобы возобновить работы и, в том числе, выполнить наказы наших избирателей и депутатов, которые сегодня прозвучали в рамках процедуры утверждения», — заявил Новак.

По его словам, ключевые направления, которые обсуждались в Госдуме в ходе рассмотрения кандидатур на должности министров, будут прорабатываться и дальше в формате тесного взаимодействия комитетов Госдумы, министерств и других заинтересованных сторон.

«Для нас важно, чтобы те решения, которые бы вырабатывались, и те решения, которые готовились по корректировке нормативной базы и законодательства, обсуждались в таком партнёрском режиме, в конструктивном диалоге», — отметил он.