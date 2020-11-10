Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сплотиться для решения общих задач. Об этом казахстанский лидер заявил 10 ноября на саммите глав государств ШОС.

«Я призываю лидеров-участников ШОС теснее сомкнуть ряды во имя решения общих задачи и укрепления шанхайского духа», — сказал президент Казахстана.

По его мнению, ШОС также необходимо ускорить переговоры по созданию механизмов финансирования проектной деятельности. Токаев предложил принять план по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Во время своего выступления на саммите ШОС Касым-Жомарт Токаев призвал Организауию поддержать идею создания международного агентства по биологической безопасности.

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