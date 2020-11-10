Москва, , 15:35 — REGNUM В Госдуме ожидают от утвержденных министров и вице-премьера эффективной работы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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«Нужно сказать, что, несмотря на то, что мы все разные, несмотря на то, что пандемия, несмотря на то, что партии по-разному реагировали на кандидатуры, но не было отвода ни одной кандидатуре по профессиональным качествам. По результатам работы ожидания есть, большие ожидания тем, кто будет возглавлять министерство Дальнего Востока, Арктики, тем, кто будет заниматься вопросами природных ресурсов, есть большие ожидания, что подвижки пойдут еще более эффективно, чем ранее», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал на необходимость конструктивных отношений между членами правительства и парламентариями.

«Давайте мы поддержим наших коллег с правительства, чтобы они выстраивали эффективное взаимодействие с Государственной думой», — сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что новые полномочия Госдума получила после одобрения гражданами России соответствующих поправок к Конституции, предложенных президентом РФ.

«Это была инициатива президента, которую поддержали граждане нашей страны. И сегодня Дума взяла ответственность за свой выбор. Это выбор уже депутатов. Да, председатель правительства внес кандидатуры, но наше право было утвердить или не утверждать. Сегодня поддержку получили таким огромным составом депутатов», — заявил Володин.