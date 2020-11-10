Киев, , 15:38 — REGNUM В Верховной раде Украины создана рабочая группа для разработки законопроекта об использовании марихуаны в медицинских целях. Об этом заявил 10 ноября на брифинге глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

«Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывает законопроект, который это может разрешить», — сказал он.

Арахамия рассказал, что на первом этапе планируется разрешить импорт соответствующих препаратов, а потом их могут заменить препараты украинского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легализацию медицинской марихуаны поддерживает около 65% населения Украины. Таковы предварительные результаты социологического пороса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Отметим, что окончательных итогов опроса нет до сих пор.

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