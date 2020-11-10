Москва, 10 ноября 2020, 15:31 — REGNUM Азербайджанская сторона вновь принесла извинения Москве за случайно сбитый в небе над Арменией российский вертолёт Ми-24. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что Москва, в свою очередь, снова подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования произошедшего.
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в воздушном пространстве Армении был сбит из ПЗРК российский вертолёт Ми-24. Погибли два члена экипажа, ещё один получил ранения и был эвакуирован.
Позже в Баку признали, что вертолёт был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны». Также азербайджанская сторона заявила о готовности выплатить компенсацию Москве в связи с гибелью вертолёта и его экипажа.