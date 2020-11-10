Москва, , 15:31 — REGNUM Азербайджанская сторона вновь принесла извинения Москве за случайно сбитый в небе над Арменией российский вертолёт Ми-24. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой, — сообщила дипломат. — С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принёс России извинения в связи с этим трагическим инцидентом».

Захарова добавила, что Москва, в свою очередь, снова подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования произошедшего.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Читайте также: МИД России: шаги Москвы после инцидента с Ми-24 определит расследование

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в воздушном пространстве Армении был сбит из ПЗРК российский вертолёт Ми-24. Погибли два члена экипажа, ещё один получил ранения и был эвакуирован.

Позже в Баку признали, что вертолёт был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны». Также азербайджанская сторона заявила о готовности выплатить компенсацию Москве в связи с гибелью вертолёта и его экипажа.