10 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Военное присутствие России в регионе полностью легитимно. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе надолго. По сути, это еще одна военная база России в регионе. Никаких претензий Москве ни со стороны Еревана, ни со стороны Баку предъявить невозможно.

Елена Панина, , 16:35 — REGNUM Тройственное соглашение об окончании военных действий в Карабахе стало настоящей спецоперацией — до его подписания о нём не было допущено никаких утечек в СМИ. Новость стала внезапной, хотя и прогнозировалась институтом РУССТРАТ несколькими днями ранее.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Причём момент выбран максимально благоприятный: в США неразбериха с выборами, в Закавказье ни одна сторона полностью не достигла своих целей, и есть последняя возможность дать сторонам «сохранить лицо».

Это и стало главным условием их согласия на подписание заявления о прекращении войны в Карабахе. Любое промедление означало возможность вмешательства США, военное поражение Армении и попадание Азербайджана под прямое управление Турции, со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до бунта генералов, раскола генералитета и свержения Алиева в пользу ставленника полностью протурецкого клана Пашаевых.

В этой ситуации Россия сделала всё возможное и даже более того. А, как известно, политика — это искусство возможного. Азербайджан празднует победу — завоевание Шуши. При этом к 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, к 20 ноября — Агдамский район, а к 1 декабря Лачинский район. Армения снимает блокаду Нахичевани. Это не Карабах, но промежуточная цель для Алиева достигнута. Теперь он в сильной позиции.

Ильхам Алиев President.az

Для Эрдогана тоже всё неплохо — он не попал в число победителей, но руку к этому приложил и статус свой поднял, хотя и не до того уровня, к которому стремился. Путин принял предложение Эрдогана о создании рабочей группы по Карабаху, но обошёлся в итоге без него. Турции предложат место в совместном штабе по мониторингу за соблюдением перемирия, но не в Карабахе, а на территории Азербайджана.

Армения в целом отстояла Карабах, оставила контроль над дорогой через Лачин из Армении в Степанакерт, при этом утверждает, что и Шуша всё-таки сохранила коммуникации с Арменией.

Россия не допустила вторжения НАТО в Закавказье и геополитической катастрофы в Евразии. Главное — она не допустила зачистки армян в Карабахе. Она — гарант их безопасности. При этом Россия никого не принуждала, а оперировала исключительно интересами сторон, в чём и заключается искусство дипломатии — уметь проявить выдержку и в нужный момент сделать выверенный ход.

В ситуации с Карабахом Россия проявила себя идеальным посредником, по сути, спасая всех участников конфликта от последствий ситуации, которую они сами создали.

Алиев на самом краю избежал поглощения «братом-Эрдоганом» и растворения в турецком геополитическом проекте, сохранил субъектность и спас себя, свою власть и свою многовекторность. Возможно, даже свою семью. Теперь ситуация для него равновесная — он обязан Турции усилением переговорной позиции с Арменией, но обязан и России сохранением власти и суверенитета.

Получилось классическое путинское дзюдо. Эрдоган в результате помог России упрочить её положение в Закавказье, хотя всеми силами стремился к обратному. Тот самый случай, когда сила противника используется против него самого. Едва ли Эрдоган рад, осознавая это, но тут уж ничего не поделаешь.

Эрдоган примет ситуацию, но продолжит свою политику, ибо другой у него нет. Он также постарается представить турецкой общественности всё как свою победу. Не исключено, что Турция попробует опять спровоцировать срыв перемирия. Но это будет означать войну с Россией — теперь в регионе российские миротворцы, и это меняет дело.

Совместные российско-армянские тактические учения Mil.ru

Военное присутствие России в регионе полностью легитимно. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе надолго. По сути, это еще одна военная база России в регионе.

Никаких претензий Москве ни со стороны Еревана, ни со стороны Баку предъявить невозможно. Мир в Карабахе с последующим трудным переговорным процессом способен привести ситуацию к компромиссу, контуры и содержание которого пока будут корректироваться. Создаются условия для возвращения беженцев.

При этом влияние России в Карабахе станет едва ли не выше влияния Армении, в которой должны задуматься, к чему их привело покровительство американцев. В Азербайджане позиции России как минимум не ухудшатся. Если это удастся сделать, политическую победу России трудно будет переоценить.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ