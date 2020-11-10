Сеул, , 15:30 — REGNUM 10 ноября в онлайн-формате состоялась 28-я встреча парламентариев Южной Кореи, Японии и США. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Национального собрания Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудили президентские выборы в США, включая политику нового правительства и ее влияние на страны Северо-Восточной Азии, а также политику премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и американо-китайские отношения.

Известно, что с южнокорейской стороны в видеоконференции приняли участие представители от Демократической партии «Тобуро», партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего).