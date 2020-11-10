Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция должна продолжать протесты, но искать возможность с помощью переговоров договориться о проведении новых выборов. Об этом говорится в комментарии, который лидер ЕНД 10 ноября разметил на своей странице в соцсети Facebook после того, как ранее призвал прекратить протесты.

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Вашадзе заявил, что решил дополнительно пояснить свою позицию.

«К протесту следует немедленно добавить политическую составляющую — через посредничество стратегических союзников в форме переговоров о реализации принципов справедливых выборов», — говорится в заявлении политика.

Он добавил, что выступает против участия ЕНД во втором туре голосования на парламентских выборах и вхождения в парламент, пока в стране не пройдут «справедливые» выборы.

Стоит отметить, что на первоначальный призыв Вашадзе прекратить протесты уже отреагировали в «Едином национальном движении» и в партии «Европейская Грузия». Там не согласились с такой позицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.

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