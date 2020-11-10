Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 ноября заявил, что городским властям в настоящее время приходится выбирать между сохранением экономики и жизней петербуржцев в связи с пандемией коронавируса. Он предупредил о высокой вероятности введения новых ограничений в связи с ростом заболеваемости.

Александр Беглов ИА REGNUM

«К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев», — сказал губернатор.

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Беглов указал, что уже через несколько дней в Петербурге будут ежедневно фиксировать более 1,5 тыс. новых случаев заражения, а коечный фонд не бесконечен.

Он предупредил, что если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить новые ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября в Петербурге под запрет попали фуд-корты и детские комнаты, запрещены массовые мероприятия численностью от 70 человек и свадебные церемонии численностью более 20 человек. Ранее был введен «комендантский час» для общепита с 23:00 до 06:00. Предприятиям рекомендовали отправить 30% сотрудников на удаленную работу, а в школах родителям по желанию предложили перевести детей на домашнее самообучение с помощью онлайн-уроков.

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Добавим, пиковые показатели первой волны коронавируса, пришедшейся на весну, когда в Петербурге было лишь 10,6 тыс. активных больных, во вторую волну уже превышены на 223% и составляют 23,7 тыс. активных больных. Ожидается, что пик город преодолеет лишь к 7 января, когда COVID-19 активно болеть будут 35 тыс. человек.

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