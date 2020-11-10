Москва, , 15:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 10 ноября по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовы инцидент со сбитым Баку российским вертолетом Ми-24 на территории Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С азербайджанской стороны министр иностранных дел вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом. Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования», — сказала Захарова.

В принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, Министерство обороны России объявило, что в воздушном пространстве Армении был сбит из ПЗРК российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, еще один получил ранения и был эвакуирован.

В Баку признали, что вертолет был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

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