Москва, , 15:13 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Законом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, а также гражданам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.