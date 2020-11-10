Ереван, , 15:15 — REGNUM Акция протеста против соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит 10 ноября возле здания армянского парламента, ее транслируют новостные порталы республики.

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«Он должен уйти, а это соглашение должно быть аннулировано», — скандируют участники протестной акции в ходе ее проведения. Также известно, что в данной акции участвует несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что заявленные в соглашении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе договорённости должны соблюдаться всеми сторонами, подписавшими этот документ.