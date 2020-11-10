Москва, , 15:11 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Уточняется, что отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется сотруднику органов внутренних дел, имеющему стаж службы в органах внутренних дел в календарном исчислении 20 лет и более, в год увольнения со службы при расторжении контракта по ряду оснований. В их числе: по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах внутренних дел и о невозможности выполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности перемещения по службе; в связи с сокращением должности в органах внутренних дел, замещаемой сотрудником; в связи с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел.

Кроме того, исключается возможность увольнения сотрудников органов внутренних дел со службы в связи с болезнью (на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел) в период отпуска по личным обстоятельствам.