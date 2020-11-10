Москва, , 15:10 — REGNUM Систему обмена информацией и опытом в борьбе с коронавирусом в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил создать президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств ШОС.

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Он поддержал идею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании в рамках ШОС сети медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, которые вызывают эпидемии.

Путин добавил, что на первоначальном этапе можно создать систему обмена информацией, протоколами лечения, а также медицинскими препаратами. Российский лидер также предложил организовать программы подготовки кадров в этой сфере.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что председательство России в ШОС было исключительно полезным и продуктивным.