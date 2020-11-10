Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон об отдельном содержании впервые осужденных от ранее отбывающих наказание, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Парламентарии уточняют нормы, связанные с отбыванием наказания по месту жительства в регионе, где были осуждены.

Устанавливается возможность размещения лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы, и лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в пределах одной колонии-поселении и в одних и тех же условиях с лицами, осужденными за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшими лишение свободы, и с положительно характеризующимися осужденными, переведенными из колоний общего и строгого режима, при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства.

Для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.

Предполагается, что меры будут осуществляться за счет средств, выделенных ФСИН России в установленной сфере деятельности, и не потребуют выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Направление осужденных для отбывания наказания в исправительные учреждения за пределы субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, приводит к дополнительным финансовым расходам на их конвоирование к месту отбывания наказания, указали в правительстве.