Москва, , 15:07 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, корректирующий меры дисциплинарного воздействия на осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Повышается размер дисциплинарного штрафа, налагаемого в качестве меры взыскания на осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания — теперь он составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Сейчас штраф составляет до 200 рублей.

Предусматривается возможность перевода в одиночные камеры на срок до шести месяцев осужденных к лишению свободы мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в тюрьмах.

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