Екатеринбург, 10 ноября 2020, 15:31 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области готовит систему для удалённого голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.
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По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, в настоящий момент специалисты дорабатывают систему дистанционного голосования. Это позволит парламентариям принимать участие на заседаниях и голосовать удалённо.
«Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением COVID-19», — сказала Бабушкина.
Систему планируют запустить не ранее первого квартала 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Свердловской области уходило на карантин по COVID-19.
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