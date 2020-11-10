Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области готовит систему для удалённого голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

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По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, в настоящий момент специалисты дорабатывают систему дистанционного голосования. Это позволит парламентариям принимать участие на заседаниях и голосовать удалённо.

«Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением COVID-19», — сказала Бабушкина.

Систему планируют запустить не ранее первого квартала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Свердловской области уходило на карантин по COVID-19.

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