История вопроса

В соответствии с новым законом о правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября 2020 года направил на утверждение Государственной думы РФ кандидатуры на посты глав пяти министерств. Так, пост замглавы правительства РФ может занять Александр Новак, главы Минэнерго - Николай Шульгинов, главы Минстроя - Ирек Файзуллин, главы Минтранса - Виталий Савельев, главы Минпроироды - Александр Козлов, главы Минвостокразвития - Алексей Чекунков. В Госдуме пройдут консультации, вопрос будет вынесен на пленарное заседание нижней палаты парламента.



