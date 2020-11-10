Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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"Толковый специалист», — дал оценку глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

КПРФ воздержалась от поддержки кандидатуры.

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

Чекунков возглавлял Фонд развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа). В новой должности он сменил Александра Козлова, которого Госдума утвердила на пост главы Минприроды.