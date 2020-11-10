, 15:00 — REGNUM Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Среди приоритетов своей работы Файзуллин назвал строительство жилья, а также снижение ипотечной ставки.

КПРФ воздержалась от поддержки кандидатуры.

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

Ранее пост главы Минстроя занимал Владимир Якушев, а Файзуллин был его первым заместителем.