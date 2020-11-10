Москва, , 14:58 — REGNUM Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Одним из основных критериев была способность вести диалог, причем не только с парламентариями, но и гражданами, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе дискуссии.

«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР воздержались от утверждения его на пост министра, решение принято «Единой Россией».

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-минстром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

Козлов руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года.

Ранее Министерство природы возглавлял Дмитрий Кобылкин, который занимал эту должность с мая 2018 года. Принято решение о том, что он станет первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму.