Москва, , 14:56 — REGNUM Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост заместителя главы правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

«ТЭК является важнейшим сектором, он обеспечивает более половины экспорта и более 40% доходной части бюджета», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов его работы станет газификация регионов, развитие новых провинций по добыче энергоресурсов, призванных заместить нынешние, а также повышение несырьевого экспорта. Отдельная задача — развитие микрогенерации.

Ранее Мишустин принял решение увеличить число своих заместителей.