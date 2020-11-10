Брюссель, , 15:00 — REGNUM Евросоюз приветствует трёхстороннее соглашение Азербайджана, Армении и России, прекратившее боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 10 ноября на брифинге в Брюсселе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе», — сказал Стано.

Он напомнил, что в ЕС призывали к этому с момента обострения конфликта. Теперь в Евросоюзе анализируют последствия боёв и сложившуюся в Карабахе обстановку. За этим последует отдельное заявление.

Читайте также: Нагорный Карабах: русские военные возвращаются в Степанакерт