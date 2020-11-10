Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ереван и Баку с заключением мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Обращение по этому поводу она написала 10 ноября на свой странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших», — написала Зурабишвили.

Она заявила, что теперь на Кавказе начнется «новая эра» в отношениях между Тбилиси, Баку и Ереваном.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали мирное соглашение. По его условиям, часть территорий переходит от Степанакерта к Баку, а Москва вводит своих миротворцев на территорию Нагорного Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков дал пояснение по статусу Нагорного Карабаха