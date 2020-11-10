10 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 14:54 — REGNUM Итак, все точки над «i» расставлены. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга своим сегодняшним заявлением о притязаниях японского правительства и «всей нации» на все российские южнокурильские острова фактически закрыл так называемый «территориальный вопрос». Ибо на переговорах с японскими премьерами президент РФ Владимир Путин, хотя и пытался искать некий компромисс, допуская возвращение к обещанию Никиты Хрущева после подписания мирного договора в виде жеста доброй воли передать Японии Малую Курильскую гряду, но никогда не соглашался даже вести разговор о «передаче» Японии самых крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа. Островов, кстати, со второй половины XVIII века официально входивших в состав Российской Империи.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Игнорируя факты истории, международные соглашения, под которыми стоят подписи и Японии, общепризнанные итоги Второй мировой войны, Устав ООН, Суга заявляет: «75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема северных территорий. Проблема северных территорий является проблемой всего японского народа». Добавив при этом, что по этому вопросу правительству и населению важно работать вместе. Другими словами, высшее должностное лицо японского государства объявляет законно принадлежащие Российской Федерации земли японскими и возводит их «возвращение» в ранг «общенациональной задачи».

Такой поворот дела означает политическую линию на то, чтобы, не ограничиваясь постановкой «территориального вопроса» на межгосударственных переговорах с РФ, мобилизовать в еще большей степени все возможности японского государства и населения на бескомпромиссную борьбу за «северные территории». Что неизбежно приведет к усилению в стране русофобских настроений и вражды к соседнему государству и его народу.

Не исключено, что подобные заявления имеют связь с перспективой прихода к власти в стране-сюзерене Японии — США открыто враждебной России администрации президента Джо Байдена. Ибо объявление Байденом РФ враждебным государством в силу тесного военного японо-американского союза, желает Токио того или нет, ставит его в антироссийской политике на одну доску с Вашингтоном и Пентагоном. Не исключено и то, что администрация Байдена усилит поддержку своего японского союзника в его незаконных территориальных притязаниях к нашей стране, чего при президенте Трампе в открытой форме не проявлялось.

Все это, на наш взгляд, требует жесткой реакции Москвы на сделанное Сугой заявление, которая должна убедить официальный Токио в том, что период «партнерских улыбок и согласований» при обсуждении несуществующего «территориального вопроса» с принятием соответствующих поправок к Конституции РФ закончился. Необходима также правовая оценка реваншистской политики японского правительства, направленной, кроме всего прочего, на грубое оскорбительное искажение роли Вооруженных Сил СССР в принуждении японского милитаристского правительства и армии к капитуляции и окончанию Второй мировой войны. В случае продолжения столь недружественной государственной линии японского правительства в отношении страны-победительницы вопрос о поведении официального Токио может быть вынесен на обсуждение в ООН и других международных организациях. Такая постановка вопроса может быть поддержана и государствами, также имеющими претензии по поводу позиции Токио в отношении тех или иных островных территорий. Замалчивание же сегодняшнего заявления господина Суга затронет авторитет нашей страны как суверенного государства и может поощрить другие страны, недовольные итогами Второй мировой войны.