Нур-Султан, , 14:53 — REGNUM Председательство России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было исключительно продуктивным и полезным. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств ШОС.

Он отметил, что встреча состоялась в режиме видеоконференции, что нисколько не умаляет важности саммита. Токаев считает, что ШОС продолжает работать в штатном режиме, подтверждая востребованность и жизнеспособность.

Казахстанский лидер добавил, что в зоне ответственности ШОС началась «глубинная трансформация». Однако организация доказала вою эффективность и успешность.

Токаев выступил за создание центра информационной безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры. Он считает, что центр позволит повысить безопасность на фоне роста киберугроз.

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