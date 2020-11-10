Париж, , 14:59 — REGNUM Видный деятель французской партии «Европа Экология Зеленые» Янник Жадо предложил сделать вакцинацию от вируса SARS-CoV-2 «обязательной» для всех жителей Франции. Об этом он сообщил во вторник, 10 ноября, в интервью France Info.

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«Посмотрите, через какой тяжелый период проходят наши общества. Мы не можем более продлевать карантин, когда культурная, социальная и экономическая жизнь в нашей стране останавливается», — заявил Жадо.

По его словам, речь идет о вакцине от коронавируса, разработанной немецкой и американской компаниями Pfizer и BionTech.

Напомним, ранее 10 ноября министерство экономики и финансов Франции подтвердило готовность правительства страны выделить 1,5 миллиардов евро на проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2.