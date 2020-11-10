Киев, , 14:53 — REGNUM На Украине были уничтожены документы, касавшиеся действий руководства страны в 2014 году, во время перехода Крыма в состав России. Об этом заявил бывший начальник генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана 9 ноября в интервью изданию «Гордон».

По его словам, ни один украинский солдат, находившийся на полуострове, не получал приказ сопротивляться отрядам самообороны Крыма.

Военный рассказал, что сделал запрос в министерство обороны Украины касательно «нарушений» воздушного пространства Крыма, а также приказов и. о. президента Украины Александра Турчинова о применении ВСУ.

«Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016—2017 годах. Нам так ответили в минобороны», — сообщил Замана.

Генерал-полковник отметил, что без проблем можно найти сведения о деятельности руководства страны 30−50-летней давности, а указанные документы вдруг уничтожили.

«Министр обороны не имел права и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы», — добавил он.

Замана пообещал выяснить, по чьему приказу были уничтожены документы о «сдаче» Крыма, отметив, что, скорее всего, сам акт об уничтожении, в котором хранилась данная информация, тоже был уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политики, допустившие утрату Крыма Украиной, должны понести ответственность.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве. Население полуострова отказалось признавать незаконный киевский режим и поддержало идею воссоединения с Россией на всеобщем референдуме.

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