Киев, 10 ноября 2020, 14:53 — REGNUM На Украине были уничтожены документы, касавшиеся действий руководства страны в 2014 году, во время перехода Крыма в состав России. Об этом заявил бывший начальник генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана 9 ноября в интервью изданию «Гордон».
По его словам, ни один украинский солдат, находившийся на полуострове, не получал приказ сопротивляться отрядам самообороны Крыма.
Военный рассказал, что сделал запрос в министерство обороны Украины касательно «нарушений» воздушного пространства Крыма, а также приказов и. о. президента Украины Александра Турчинова о применении ВСУ.
Генерал-полковник отметил, что без проблем можно найти сведения о деятельности руководства страны 30−50-летней давности, а указанные документы вдруг уничтожили.
Замана пообещал выяснить, по чьему приказу были уничтожены документы о «сдаче» Крыма, отметив, что, скорее всего, сам акт об уничтожении, в котором хранилась данная информация, тоже был уничтожен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политики, допустившие утрату Крыма Украиной, должны понести ответственность.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве. Население полуострова отказалось признавать незаконный киевский режим и поддержало идею воссоединения с Россией на всеобщем референдуме.
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