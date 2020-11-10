В Калуге отметили День сотрудника органов внутренних дел

Калуга, 10 ноября 2020, 14:43 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ в Городской думе Калуги состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков и начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов.
Юрий Моисеев поблагодарил всех сотрудников калужской полиции за добросовестную работу, самоотверженность, мужество и героизм, проявляемые при выполнении служебного долга и пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, отличившимся сотрудникам были присвоены очередные звания, вручены медали и почётные грамоты.