Таллин, , 14:40 — REGNUM Глава МВД Эстонии, казалось бы, режет правду-матку, заявляя, что в США нет демократии и правового государства — но ведь в самой Эстонии при его полной поддержке фальсифицируются даже не конкретные выборы, а сам подход к ним, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 ноября, комментируя высказывания Марта Хельме.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Эстонии объявил о своем решении уйти в отставку. Ранее он подверг жесткой критике выборы в США и ход подсчета голосов. В коммуникационном бюро правительства назвали решение Хельме «единственно возможным« для продолжения правительством своей работы, в том числе внешнеполитической.

« Март Хельме, как и его сын Мартин Хельме, министр финансов Эстонии, казалось бы, режут правду-матку. Ссылаясь на явные фальсификации на выборах президента США, они заявляют, что в США нет демократии и правового государства.

Но в самой Эстонии фальсифицируются не конкретные выборы — там с подачи и при поддержке таких, как Хельме, сфальсифицирован сам подход к выборам: значительная часть постоянного населения провозглашена негражданами и лишена политических прав. Более того, их Консервативная народная партия выступила инициатором лишения неграждан Эстонии даже права голосования на местных выборах, которое, в принципе, является правилом в Европейском союзе.