Таллин,
10 ноября 2020, 14:40 — REGNUM Глава МВД Эстонии, казалось бы, режет правду-матку, заявляя, что в США нет демократии и правового государства — но ведь в самой Эстонии при его полной поддержке фальсифицируются даже не конкретные выборы, а сам подход к ним, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 ноября, комментируя высказывания Марта Хельме.
Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Эстонии объявил о своем решении уйти в отставку. Ранее он подверг жесткой критике выборы в США и ход подсчета голосов. В коммуникационном бюро правительства назвали решение Хельме «единственно возможным« для продолжения
правительством своей работы, в том числе внешнеполитической.
«Март Хельме, как и его сын Мартин Хельме, министр финансов Эстонии, казалось бы, режут правду-матку. Ссылаясь на явные фальсификации на выборах президента США, они заявляют, что в США нет демократии и правового государства.
Но в самой Эстонии фальсифицируются не конкретные выборы — там с подачи и при поддержке таких, как Хельме, сфальсифицирован сам подход к выборам: значительная часть постоянного населения провозглашена негражданами и лишена политических прав. Более того, их Консервативная народная партия выступила инициатором лишения неграждан Эстонии даже права голосования на местных выборах, которое, в принципе, является правилом в Европейском союзе.
Одним словом, нет ничего необычного в том, что Хельме видит изъяны политической системы США и не боится об этом говорить. Это знают и другие эстонские политики. Просто программы и интересы их политических партий требуют закрывать на это глаза. Интересы Хельме в работе со своим электоратом побудили его выступить так, как он выступил. Надеюсь, Стив Бэннон его поддержит и ему поможет. А если Трамп отвоюет свою победу на выборах, так тем более Март Хельме будет на коне. Но ни России, ни русским в Эстонии от этого лучше не будет«, — отметил Михаил Демурин.