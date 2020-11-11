Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Вне зависимости от личности победителя в президентской гонке в США, противостояние между Вашингтоном и Пекином будет продолжаться. Что советуют предпринять американские представители «реалистической» школы для победы над Китаем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

США Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ловушка Фукидида», или стремление более сильной державы сдержать рост своего ближайшего конкурента, — вот что может привести к военному столкновению США и Китая. Идеолог «неореализма» (школы, к которой принадлежит и такой патриарх, как Генри Киссинджер) Кристофер Лейн считает, что США должны максимально использовать возможности, которые предоставляет им игра на противоречиях и стараться минимизировать идеологическое противостояние.

Таким образом, Лейн вступает в полемику с госсекретарем Майком Помпео, который в своих выступлениях любит напирать на «марксистско-ленинское» происхождение КПК, правящей Китаем. С какими обстоятельствами входит в противоречие рассуждение Лейна и почему Китай может свести на нет маневры США, угрожающие его побережьям? Читайте статью Владимира Павленко «США ищут варианты победы над Китаем и не находят».