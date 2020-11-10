Москва, , 14:32 — REGNUM Правительство подготовило новый законопроект, регулирующий инвестиции в отрасль электрогенерации. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минэнерго Николай Шульгинов на пленарном заседании Госдумы.

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«Подготовлен законопроект, направленный на модернизацию и строительство объектов генерации на условиях гарантированного возврата инвестиций», — заявил Шульгинов.

«В этом законопроекте, что важно для развития Дальнего Востока, предусмотрено и продление энерготарифов до 2028 года в Дальневосточном федеральном округе, а также инвестиции для модернизации тепловых станций», — пояснил он.

По его словам, законопроект будет внесён в ближайшие дни в Государственную думу.