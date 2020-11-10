Сеул, , 14:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило озабоченность продолжающимся вооружённым конфликтом в Эфиопии. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

В частности, в Сеуле выразили обеспокоенность по поводу вооруженного конфликта между правительством страны и властями автономного региона Тыграй, начавшегося 4 ноября 2020 года, а также выразили надежду на надежду на скорейшее восстановление стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил глубокое беспокойство относительно боевых действий на севере Эфиопии.

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