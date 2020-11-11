Москва, , 00:56 — REGNUM Борьба за свободу стала в современном мире зачастую обозначать усилия по уничтожению того или иного, недостаточно свободного, государства под управлением внешних сил. Как нынешние российские «борцы за свободу» стараются помешать России обрести долгожданную самостоятельность, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM ©

Поправки в федеральный закон «О безопасности», принятые российской Госдумой, всполошили либеральную общественность, что вылилось в крупную дискуссию в СМИ. Действительно, сколько лет после развала СССР Россия существовала с приоритетом международных норм над собственными и, казалось бы, должна была уже привыкнуть. Кроме того, ревнители «свободы» аргументируют свое неприятие поправок, ставящих российское законодательство выше международного тем. что российским гражданам не удастся теперь отстаивать свои права в ЕСПЧ.

Но «европейские ценности», как показывает практика, и так все более противоречат ценностям, на которые ориентируется стремящаяся к самостоятельности Россия. Так в чем здесь подвох, и почему «международное» все больше становится синонимом западно-диктаторского, от которого странам, стремящимся к самостоятельности, приходится защищаться? Читайте статью Владимира Павленко «"Национализация» законов против «холопов» внешнего влияния».