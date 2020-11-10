Париж, , 14:26 — REGNUM Лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал продажу машиностроительной компании Alstom «скандалом и позором» для республики. Соответствующее заявление он опубликовал 10 ноября на своей странице в Twitter.

«Продажа Alstom — это скандал и позор. Мы не допустим, чтобы Франция лишилась своей промышленности», — заявил политик.

Компания, считающаяся лидером в производстве из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта, была продана американской корпорации General Electric.

«Я обещаю тем, кто приложил к этому свою руку, что однажды мы привлечем их к ответственности», — добавил он.

Напомним, 9 ноября Меланшон, который уже принимал участие в нескольких президентских гонках во Франции, заявил о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы Елисейского дворца.