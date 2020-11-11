Киев, , 03:20 — REGNUM Конфликт, разгоревшийся на Украине вокруг решения Конституционного суда запретить интересоваться доходами чиновников, вызвал нешуточный интерес даже в Евросоюзе. Как Владимир Зеленский, МВФ и активисты пытаются поставить в стойло расшалившийся КС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Воровство и коррупция, с которыми на Украине не удалось справиться даже майдану, получили серьезную поддержку от решения Конституционного суда, которое запретило пристально интересоваться содержимым чиновьничьих деклараций. Решение КС иначе как провокационным не назовешь, поскольку борьба с неприкрытой коррупцией одно из любимых развлечений майданных активистов, от которых не отделяет себя по духу и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

С другой стороны, выступление КС может позволить тем, кто в Европе заботится о взятии Украины под контроль убить одним выстрелом сразу множество зайцев. Как «преступно-коррупционное» решение украинского КС может стать еще одним шагом к потере украинской самостоятельности на пути в Европу? Читайте статью Андрея Ганжи «Украина переживает новый конституционный шок».