Москва, , 14:21 — REGNUM Развитие Северного морского пути является магистральной темой, которая требует координации участников процесса на новом уровне. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минвостокразвития Алексей Чекунков на пленарном заседании Госдумы.

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"Сквозной темой проходит развитие Северного морского пути. И проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, сторон этого процесса… для кого-то это транспортная артерия, для кого-то артерия портовая, для кого-то жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, для кого-то даже культура — мы обсуждали вопрос традиционных промыслов и коренных и малых народов», — заявил Чекунков.

«Нету единого центра, нету штаба, который бы собрал тематику СМП воедино. Я убеждён, что если правильно собрать тематику СМП воедино, то и тематика развития Арктической зоны РФ сложится сама собой», — указал он.