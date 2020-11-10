Москва, , 14:20 — REGNUM Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке остаются источниками распространения террористической угрозы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

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По его словам, в названных регионах мира сохраняется опасная нестабильность. Террористическая угроза, наркотики и оружие распространяются с территорий Ливии и Йемена, где продолжает вооружённое противостояние. Бандитские анклавы продолжают действовать и в Сирии.

Отдельного внимания требует перемещение боевиков за пределы этого региона. Это еще больше обостряет конфликты, добавил российский лидер.

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