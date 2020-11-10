Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Партия «Европейская Грузия» не будет отказываться от проведения протестов в дальнейшем, несмотря на призыв председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе. Об этом телеканалу Formula News 10 ноября рассказал один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

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«Мягко говоря, это непонятное и сбивающее с толку заявление. Мы ожидаем четкого объяснения от «Национального движения» и ее председателя, что он имел в виду и есть ли изменение в их позиции», — прокомментировал ситуацию Бокерия.

Ранее Вашадзе выступил с заявлением, в котором призвал все оппозиционные партии отказаться от дальнейших протестов и начать переговоры с властями. По его мнению, конфронтация может негативным образом сказаться на будущем Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.

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