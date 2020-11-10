Пекин, , 14:22 — REGNUM В следующем году власти Китая намерены привести у себя форум «Народная дипломатия — ШОС» (Шанхайской организации сотрудничества). Об этом 10 ноября рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС, проходящем в формате видеоконференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и председательство России в ШОС — трансляция»

«Китайская сторона планирует провести у себя форум «Народная дипломатия — ШОС» в следующем году», — заявил Си Цзиньпин.

Также он рассказал, что форум по вопросам цифровой экономики Китай — ШОС состоится в следующем году в городе Чунцине, находящемся на юго-западный КНР.

«Планируется в следующем году в городе Чунцине провести Форум цифровой экономики Китай — ШОС, который послужит площадкой для инновационного сотрудничества», — сказал председатель КНР.

Также Си Цзиньпин отметил, что в условиях надвигающейся научно-технической революции и изменений в производстве необходимо более активно сотрудничать в вопросах цифровой экономики, электронной торговли, искусственного интеллекта и строительства «умных городов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на саммите ШОС заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии является недопустимым.