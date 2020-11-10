Москва, , 14:11 — REGNUM Финансирование на программы по созданию комфортной городской среды возрастут с 2021 года на 10 млрд рублей. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минстроя Ирек Файзуллин на пленарном заседании Госдумы.

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«Очень сильно востребована программа в наших городах и населённых пунктах сельских. Улучшается качество городской среды», — заявил Файзуллин.

С 2017 года благоустроено почти 68 тыс. общественных территорий, отметил он.

«Благодаря вашей поддержке, на 10 млрд увеличим фонд со следующего года, и поддержку получат более 160 проектов», — указал Файзуллин.