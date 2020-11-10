Минск, , 14:10 — REGNUM Создать профсоюзные организации до конца года по требованию «официальных профсоюзов» потребовал 10 ноября Александр Лукашенко. Об этом он заявил, принимая в президентском дворце председателя пропрезидентской «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаила Орду.

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«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашему требованию профсоюзные организации — эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил Лукашенко.

Он напомнил: «Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен».

Лукашенко уточнил: «Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию».

«Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

ФПБ формально не является госорганизаций. Однако Лукашенко поручил ей работу на двух направлениях: мониторинг цен на потребительском рынке и в сфере жилищно-коммунальных услуг. При этом он отметил: «Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой».

«Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия, — сказал Лукашенко. — Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию».