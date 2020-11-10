Бишкек, 10 ноября 2020, 14:09 — REGNUM Директор филиала «Газпром Кыргызстан» в южной столице Киргизии, городе Оше Рашид Тагаев подал в центральную избирательную комиссию заявление о регистрации в качестве кандидата на пост президента республики.

Тагаев баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Отметим, что ранее заявления в центризбирком также подали:

Напомним, президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.