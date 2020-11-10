Бишкек, 10 ноября 2020, 14:09 — REGNUM Директор филиала «Газпром Кыргызстан» в южной столице Киргизии, городе Оше Рашид Тагаев подал в центральную избирательную комиссию заявление о регистрации в качестве кандидата на пост президента республики.
Тагаев баллотируется в качестве самовыдвиженца.
Отметим, что ранее заявления в центризбирком также подали:
- экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
- объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
- руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
- эксперт-экономист Кубан Чороев,
- осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов,
- политолог Бакыт Бакетаев,
- экс-спикер парламента Канатбек Исаев,
- эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков,
- бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев,
- осужденный за экстремизм активист Нурлан Мотуев.
Напомним, президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.