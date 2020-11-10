Москва, , 14:06 — REGNUM Снижение ипотечных ставок должно сочетаться с грамотной работой по обеспечению необходимого предложения на рынке недвижимости. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минстроя Ирек Файзуллин на пленарном заседании Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

«Сегодня мы имеем снижение процентной ставки. В итоге нам очень необходимо обеспечить и спрос, и обеспечить предложение», — заявил Файзуллин.

«Здесь идёт совместная работа по снижению ипотечной ставки с Минфином и Банком России и с другими структурами», — указал он.

По его словам, до 2030 года в России должно быть построен «практически 1 млрд квадратных метров».

«Сегодня в России 3,8 млрд жилья, из которых 2,4 млрд — многоквартирных», — отметил он.