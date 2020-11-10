Москва, , 14:02 — REGNUM Российской стороне не обязательно инициировать возбуждение уголовного дела в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы запросить взаимную правовую помощь и содействие у Германии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат пояснила, что такое право у Москвы есть в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Захарова отметила, что сама Конвенция 1959 года не указывает конкретную стадию, на которой может осуществляться межгосударственное взаимодействие.

«В статье 1 этой Конвенции предусмотрено сотрудничество в рамках судопроизводства в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством сторон», — уточнила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом, продолжила дипломат, в пояснительном документе к Конвенции указано, что она «применяется на всех стадиях производства».

«Соответственно вот ответ на поставленный вопрос, — сказала Захарова.

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На этом основании никаких противоречий в связи с направлением запроса немецкой стороне на стадии проведения проверочных мероприятий по произошедшему случаю с российским блогером «не просматривается», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Генпрокуратуру РФ поступил ответ компетентных органов ФРГ, в котором Германия попросила дополнительных разъяснений и информации по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным. Всего в период с 27 августа по 28 сентября российские прокуроры направили ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалам проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации оппозиционера. Однако ни на один из поставленных ранее Москвой вопросов разъяснения по существу даны не были.