Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержать идею создания международного агентства по биологической безопасности. Об этом казахстанский лидера заявил 10 ноября на саммите ШОС.

Токаев отметил, что международное сообщество осознает риски биотерроризма. Именно поэтому предложено создать международное агентство.

Глава республики также отметил необходимость развития культурного наследия стран ШОС. Токаев считает, что это позволит мобилизовать созидательный потенциал в борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил создать международное агентство по биологической безопасности.

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