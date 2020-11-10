Симферополь, , 13:59 — REGNUM Республика Никарагуа первым из зарубежных государств с 2014 года открывает консульство на территории Республики Крым. 10 ноября состоялась встреча главы Республики Крым Сергея Аксёнова с полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехиа, написал на своей странице в соцсети глава Крыма.

«В первую очередь, благодарю президента Республики Никарагуа за принятое решение об открытии консульства в российском Крыму. Для нас открытие первого консульства иностранного государства в регионе — знаковое событие, и мы уважаем решительность данного шага. Республика Крым настроена на конструктивное сотрудничество по ряду направлений, включая образовательные программы и торговое сотрудничество в различных форматах», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма также выразил уверенность, что после начала работы консульства в полном объёме число направлений сотрудничества расширится.

Почётным консулом Республики Никарагуа в Республике Крым стал Герой России Олег Белавенцев, сегодня консульский патент ему вручила посол Республики Никарагуа в Российской Федерации.