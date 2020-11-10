Сеул, , 14:02 — REGNUM Южная Корея предложила КНДР провести зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации провинции Канвондо.

По их словам, соответствующее письмо было направлено в Пхеньян еще в августе, однако об этом стало известно лишь сейчас.

Напомним, что в январе текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) избрал провинцию Канвондо местом проведения юношеских ОИ.

Известно, что в письме содержится несколько вариантов участия КНДР в юношеских Олимпийских играх, включая проведение игр на территории двух стран и формирование межкорейской сборной по определенному виду спорта.

В случае проведения ОИ в двух странах, церемония открытия пройдёт в Южной Корее, а церемония закрытия — в КНДР.

Отметим, что Организационный комитет юношеских Олимпийских игр 2024 года в Канвондо приступил к работе 3 ноября.