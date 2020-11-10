Москва, , 13:58 — REGNUM Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин.

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«Исследования показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — сказал глава государства на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер подчеркнул, что вакцина от COVID-19 должна стать всеобщим достоянием человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» — первая в мире.

Вакцина центра «Вектор» (Новосибирская область) — это вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции. Клинические испытания начались в конце июля. 27 октября вакцину, которая получила название «ЭпиВакКорона», начали производить.