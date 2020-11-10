Исламабад, , 13:57 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил сделать достоянием человечества вакцину от коронавируса. Об этом он заявил 10 ноября на заседании совета глав государств-участников ШОС.

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«Необходимо подтвердить, что вакцина от коронавируса должна считаться всеобщим достоянием человечества», — сказал он.

Имран Хан также предложил вести работу в рамках ШОС на молодёжном направлении «с упором на развитие образовательных учреждений» и наладить сотрудничество в технологической сфере.